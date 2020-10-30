Україна ініціює термінове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Двоє українських військових загинуло внаслідок порушення перемир’я на Донбасі.

Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі, заявили в українській делегації в ТКГ.

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– Сьогодні вночі бойовики вели обстріли, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Загинули двоє бійців ООС, ще двоє військових постраждали. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ, – йдеться у повідомленні.

Загибель двох військових

30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. Внаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі