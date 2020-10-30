В одному з сіл на Харківщині 9-річний хлопчик грався на подвір’ї біля будинку, кинув якийсь предмет у паркан – у цей момент пролунав потужний вибух.

У дитини травматична ампутація правої кисті, рвані рани щоки, гомілки і лівої кисті. Хлопчика відвезли до лікарні у Харків.

Вибух був справді потужний, бо люди в селі з переляку повибігали на вулицю.

Директор Центру екстреної медицини Харківщини Віктор Забашта розповів, що хлопчик приніс додому якісь вибухові речовини – це зі слів матері.

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А поліція досі з’ясовує, що саме вибухнуло, оскільки у дворі знайшли цілий склад старих патронів.

Сусіди розповідають, що хлопчик любив гратися сірниками та часто приносив додому старі боєприпаси з військового полігону, що розташований за селом.

За каліцтво дитини відповідатимуть батьки.

У Луганській області батько з сином у квартирі розбирали гранату, у якийсь момент пролунав вибух.

Обох госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.