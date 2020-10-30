Водія Land Rover Юрія Назаренка, який влаштував ДТП на Майдані Незалежності в Києві, затримали правоохоронці.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

– Поліцією затримано водія Land Rover, 1954 року народження, який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів та травмував ще чотирьох, – заявив Геращенко.

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За його словами, винуватець ДТП знепритомнів і втратив контроль над керуванням автомобілем.

Також у Назаренко взяли кров і сечу для експертизи, яка повинна показати чи не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів.

Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю у крові.

Водієві загрожує покарання за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб) КК України – позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Крім того, Геращенко наголосив, що у правилах дорожнього руху чітко сказано, що забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу.

– Якщо дійсно цей водій раніше переніс операцію та погано себе почував, то ніхто не заважав йому їздити на громадському транспорті, таксі або користуватися послугами водія. А так через нього дві родини сьогодні втратили рідних і близьких. А четверо ще здорових вранці людей змушені лікуватися в лікарнях, – додав Антон Геращенко.

ДТП на Майдані Незалежності

30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП.

Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.

В результаті аварії загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.