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Факти / Надзвичайні події

Евакуювали 150 людей: камера зняла потужний вибух біля лікарні в Челябінську

У російському Челябінську стався вибух у поліклініці міської лікарні №2, внаслідок чого довелося евакуювати 150 осіб.

Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає, повідомила прес-служба губернатора Челябінської області.

Вибух стався після займання кисневої будки, встановили рятувальники МНС Росії.

150 людей, яких евакуювали після вибуху в поліклініці, тимчасово розмістили в будівлі стадіону.

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Вибух газу в Києві

28 жовтня в Києві під час вибуху на Новодарницькому колекторі постраждали працівники Київводоканалу.

Надзвичайна подія сталася під час проведення планових робіт на колекторі.

Фото: Mash

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