Евакуювали 150 людей: камера зняла потужний вибух біля лікарні в Челябінську

У російському Челябінську стався вибух у поліклініці міської лікарні №2, внаслідок чого довелося евакуювати 150 осіб.
Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає, повідомила прес-служба губернатора Челябінської області.
Вибух стався після займання кисневої будки, встановили рятувальники МНС Росії.
150 людей, яких евакуювали після вибуху в поліклініці, тимчасово розмістили в будівлі стадіону.
Читайте: Розпилювали газовий балон: в окупованій Горлівці від вибуху загинуло троє осіб
Вибух газу в Києві
28 жовтня в Києві під час вибуху на Новодарницькому колекторі постраждали працівники Київводоканалу.
Надзвичайна подія сталася під час проведення планових робіт на колекторі.
Фото: Mash