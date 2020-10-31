Перевдягнулися у поліцейських: під Сумами напали на кандидата в депутати і його дружину

На Сумщині двоє зловмисників, переодягнувшись у поліцейських, скоїли розбійний напад на 48-річного підприємця та його дружину.

На момент вчинення злочину потерпілий перебував у статусі кандидата в депутати міської ради м. Кролевець Сумської області.

Злочинці увірвалися до квартири потерпілих, коли господар відчинив двері “працівникам поліції”.

Погрожуючи пістолетом і ножем, розбійники почали вимагати від подружжя гроші та коштовності.

Підприємець та його дружина осмілилися вчинити опір, під час якого отримали чисельні тілесні ушкодження.

Гамір від боротьби почули сусіди й викликали поліцію.

Правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, затримали одного зі зловмисників, але його спільник зміг утекти. Згодом його затримали у Харкові.

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На Київщині банда напала на підприємця

У липні у селищі Козин на Київщині банда раніше судимих чоловіків увірвалася до будинку місцевого підприємця заради пограбування.

Щоб дізнатися, де господарі ховають гроші та коштовності, злочинці зв’язали жертв пластиковими стяжками та лякали їх фізичною розправою.