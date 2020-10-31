У Волинській області 63-річного вітчима підозрюють у зґвалтуванні 13-річної пасербиці.
За інформацією слідства, 63-річний чоловік поглумився над дівчинкою, яка згодом народила від нього дитину.
Наразі суд обрав підозрюваному у зґвалтуванні волинянину запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою.
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Досудове розслідування триває. В разі доведення провини чоловіку, згідно з ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Зґвалтування на Київщині
У Вишгородському районі Київської області 26-річний чоловік зґвалтував неповнолітню школярку. Він був знайомий зі своєю жертвою декілька місяців.
Чоловік прийшов до дівчинки в гості, поки матері не було вдома, напоїв її і задовольнив свої сексуальні потреби.
Джерело: Волинська обласна прокуратура