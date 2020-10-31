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Факти / Надзвичайні події

У центрі Одеси відвідувач зарізав дівчину-баристу

В одній із центральних кав’ярень Одеси відвідувач зарізав дівчину, яка працювала в закладі баристою.

Від декількох ударів ножем жертва загинула миттєво.

Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка 1973 року народження на місці злочину, після чого відвезли його до Приморського відділу поліції для допиту.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує до 15 років в’язниці.

  • У центрі Одеси відвідувач зарізав дівчину-баристу
  • У центрі Одеси відвідувач зарізав дівчину-баристу
  • У центрі Одеси відвідувач зарізав дівчину-баристу
  • У центрі Одеси відвідувач зарізав дівчину-баристу
У центрі Одеси відвідувач зарізав дівчину-баристу / 2 фотографии

Зазначається, що напад стався в кав’ярні Black Milk на Базарній, 50.

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Убивство в одеській аптеці

Вранці 23 вересня в Одесі в аптеці знайшли закривавлене тіло дівчини-фармацевта, якій вночі завдали ножових поранень.

Тіло жертви виявила її колега, коли прийшла на роботу.

Як розповіла працівниця аптеки, в торгівельному залі після нападу нічого не зникло.

Джерело: Нацполіція

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