У Миколаєві 31-річний чоловік облив хімічною речовиною всю свою родину – 33-річну співмешканку та двох дітей, 15-річного хлопчика та однорічну дівчинку.

Місцевий мешканець повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння, між ним та жінкою виникла сварка, під час якої чоловік взяв пляшку з хімічною речовиною та облив рідиною співмешканку та її дітей.

Жінку та дітей доправили до лікарні з хімічними опіками, нині вони перебувають під наглядом лікарів.

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Поліція затримала зловмисника. Його дії кваліфікували як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), чоловікові загрожує до 15 років позбалення волі.











У Миколаєві чоловік облив хімречовиною всю сім’ю, постраждала однорічна дівчинка / 3 фотографии

Вбивство екс-дружини

У Полтаві чоловік жорстоко вбив колишню дружину.

Жінка жила за кордоном з новим чоловіком, під час візиту до України вирішила зустрітися з колишнім.

Їхня зустріч закінчилася розправою.