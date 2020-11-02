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Факти / Надзвичайні події

Двоє поранених: в Івано-Франківську чоловік стріляв у перехожих

У неділю, 1 листопада, близько 20.40 на вулиці Пулюя в Івано-Франківську невідомий зловмисник влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків.

У відповідь один з поранених, який мав при собі травматичний пістолет, зробив кілька пострілів у бік нападника.

Поліція затримала учасників інциденту, усіх трьох госпіталізували.

На місці працюють слідчі та криміналісти, встановлюються всі обставини події.

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  • Стрілянина в Івано-Франківську
  • Стрілянина в Івано-Франківську
  • Стрілянина в Івано-Франківську
  • Стрілянина в Івано-Франківську
Двоє поранених: в Івано-Франківську чоловік стріляв у перехожих / 2 фотографии

Приблизно за 10 хвилин до цього інциденту на вулиці Карпатській невідомий також поранив дівчину – ймовірно стріляв з пістолета. Тому правоохоронці встановлюють також його причетність й до цієї події.

Стрілянина у Києві

У жовтні бійка біля станції метро Чернігівська у Києві закінчилася стріляниною.

Поліція затримали чоловіка, який під час сварки поранив свого опонента. У 20-річного потерпілого – вогнепальне поранення кисті.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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