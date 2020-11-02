В Умані судять бізнесмена Сергій Кадашвілі, який збив людину на автодорозі. У суд чоловіка привезли під конвоєм та в інвалідному візку. Хоча буквально напередодні був цілком здоровий.

51-річний бізнесмен є керівником цегляного заводу. На своєму білому Renault він вихляв трасою неподалік Умані та агресивно підрізав інші машини. Просто дивом 39-річний одесит Олег Мазуренко встиг загальмувати та уникнути зіткнення.

– Він нас підрізав, потім ще якийсь час їхав, вичавлюючи до узбіччя. Тобто, він не давав нам рухатися прямо, і постійно гальмував і викручував кермо вправо перед нами, щоб у нас не було можливості рухатися прямо, щоб ми рухалися або в фуру, або у відбійник, – розповіла Наталя Молдавська, яка була у машині Мазуренка.

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Скажене маневрування – допекло одесита Олега Мазуренко. Він наздогнав порушника і зупинив його. Але щойно виходить зі свого червоного Ford, як бізнесмен збив його.

А водій Renault – просто втік, але повернувся вже з адвокатами. На очах у свідків швидку він викликає собі. Демонстративно поїхав до лікарні, а коли за поясненнями приїхали правоохоронці, заявив що помирає.

– Було затримано даного чоловіка, який скоїв дане кримінальне правопорушення. Проте даний чоловік залишився в лікарні, оскільки він надавав пояснення, що йому погано і він не може проводити будь-які слідчі дії, – розповів Валерій Рамазанов, слідчий Уманського відділу поліції.

Який стан потерпілого

Наступного дня Олега Мазуренка спецавтомобілем забрали до Одеси. Одразу – у реанімацію.

– При надходженні стан пацієнта важкий, тяжкість обумовлена важкою відкритою черепно-мозковою травмою, множинними забоями головного мозку. Стан його вимагає подальшої інтенсивної терапії і поки про прогнози ми говорити не можемо, – розповів Олександр Петелкакі, завідувач відділення анестезіології першої міської лікарні Одеси.

Друзі вірять у найкраще, бо ж Олег – досвідчений спортсмен і на міцність випробував себе – все життя. Долав височезні гори, пробігав ультрамарафони, а за тиждень взагалі мав би відлетіти на роботу до Мексики.

Суддя на засіданні видалив пресу з залу і дав підозрюваному нічний домашній арешт. І хоча йому світить 8 років за ґратами, наступні два місяці вдень він – вільна людина.

Засудили Антона Желепу

Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе Антона Желепу, яка сталася у липні 2020 року під Києвом, засудили до 10 років позбавлення волі. Тоді загинула ціла сім’я – двоє дорослих та двоє дітей.

Суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.