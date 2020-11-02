У місті Очаків Миколаївської області 16-річний підліток обікрав магазин з морозивом. Він віджав ролети віконця в кіоску вуличної їжі та забрав 3 тис. грн виручки.

Загалом на його рахунку близько 15 епізодів крадіжок та угонів. Зокрема, у поліції зазначили, що підліток обікрав свою школу в Очакові, потім підпаливши її.

Підлітка викликали до відділу поліції, куди він прибув із бабусею. Йому інкримінують ч. 3 ст. 185 ККУ – крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Читайте: Бив молотком по голові: у Запоріжжі продавці затримали грабіжника







Обікрав магазин і підпалив школу: в Очакові підлітка затримали на крадіжці в кіоску / 2 фотографии

Напередодні в Миколаївській області затримали трьох аферистів-крадіїв, які грабували пенсіонерів. Правопорушники їздили регіонами України, де шукали людей, які їм легко довіряли.

Вони просили пенсіонерів зберігати їхні гроші за винагороду. Коли людина погоджувалась, зловмисники залишали їй фальшиві гроші та питали про місце, де пенсіонери ховають власні кошти.