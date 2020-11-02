PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан у Києві

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати ресторан у Печерському районі Києва.

Невідомий зайшов до ресторану на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад. Зловмисником виявився 33-річний уродженець Івано-Франківської області.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи.

Читайте: Не продали алкоголь: на АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату

За попередньою інформацією, у чоловіка не виявлено жодних вибухових пристроїв, однак правоохоронці продовжують ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію.

Погроза підірвати ресторан

2 листопада, о 17.20 у центрі Києва в кав’ярні Печерського району невідомий чоловік погрожував підірвати заклад.

Йдеться про заклад варенична Катюша, який розташований за адресою бульвар Лесі Українки, 24.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка