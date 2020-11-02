У Хмельницькому двоє дітей померли від отруєння чадним газом.

Серед ночі в одній із багатоповерхівок у центрі міста членам цілої сім’ї стало зле через витік газу.

Чотирьохрічний хлопчик помер на місці, його дев’ятирічного брата разом з матір’ю доправили до реанімації. Життя жінки вдалося врятувати, дитини – ні. Батько не постраждав.

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Мешканці будинку звинувачують у трагедії газовиків, які знали про жахливий стан системи, але не проводили жодних серйозних ремонтних робіт.

У поліції за фактом загибелі двох дітей відкрили кримінальне провадження.

Смерть дітей у вогні

У березні у приватному будинку у Чернівецькій області відбулася пожежа, яка забрала життя трьох неповнолітніх.

У вогні загинули діти 2013, 2014 та 2017 років народження.

Детальніше про загибель дітей під час пожежі читайте на Фактах ICTV.