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Факти / Надзвичайні події

Стрільба біля синагоги у Відні – перше відео

У центрі Відня невідомі відкрили стрілянину. За попередньою інформацією, загинули семеро людей.

Сутичка сталася поблизу синагоги, ресторану та єврейського центру. Правоохоронці не виключають версію теракту.

За попередньої інформацією, один із нападників підірвав себе, але в нього є спільники. Поліція працює на місці інциденту.

Читайте: МВС Австрії не виключає версію теракту у Відні – ЗМІ

Стрілянина у Відні

Перше повідомлення про стрілянину у Відні надійшло близько 21.30 за київським часом. Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц.

Поліція оточила район і проводить операцію із затримання злочинців

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