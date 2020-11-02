У Львові 89-річна жінка та її 14-річна онука затримали грабіжника у квартирі до прибуття співробітників поліції.

– В одну із квартир проник зловмисник. У цей час у помешканні перебували 89-річна жінка та її онука віком 14 років. Незнайомець побачив їх, проте, попри це, заволодів гаманцем з грошима та продовжував шукати цінні речі, – розповіли у ГУ НП у Львовіської області.

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У той час бабуся з онучкою непомітно вийшли з квартири та зачинили вхідні двері ззовні, після чого повідомили про подію у поліцію.

Зловмисника затримали поліцейські. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) КК України – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.