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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині ревнивець облив кислотою дружину і двох дітей

До лікарні у Новій Одесі ввечері 2 листопада привезли з тяжкими опіками жінку й двох дітей – однорічну дівчинку та 15-річного хлопчика.

Чоловік був напідпитку, коли вона повернулася з донькою від матері. Почав чіплятися – чому так довго була у гостях. Проте від претензій вона відмахнулася і з дитиною на руках пішла варити кашу.

У цей момент чоловік хлюпнув у них кислотою. На крик прибіг старший син, намагався захистити маму та сестричку. Йому теж дісталося від батька.

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Попри біль, хлопчик зміг викликати швидку. Лікарі констатували – у дітей приблизно 6% опіків тіла, у матері – 20%. Дівчинку ввели у стан штучної коми. Попереду в усіх численні операції з пересадки шкіри.

А чоловік після скоєного просто втік, вирішив заховатися на роботі, де його швидко знайшли.

 

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Знайомі розповідають, що родина була загалом нормальна, чоловік добре заробляв, але щастя затьмарювали його ревнощі та алкоголь.

Виявилося, що він планував злочин, адже пляшку з кислотою заздалегідь сховав на балконі.

У Києві жінка порізала свого знайомого

У Святошинському районі Києва наприкінці жовтня 39-річна жінка через ревнощі порізала свого знайомого і залишила його за дверима квартири.

Чоловік у лікарні з тяжкими колото-різаними ранами.

Як з’ясувалося, разом вони вживали алкогольні напої, згодом на ґрунті ревнощів виникла сварка, яка переросла у бійку.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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