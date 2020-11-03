Через загрозу стрілянини у Відні силовиків перевели у режим очікування. Вони охоронятимуть посольства і значущі об’єкти міста. Крім того, це допоможе їм оперативно відреагувати на можливе загострення ситуації.

За інформацією ЗМІ, правоохоронцям вдалося затримати чотирьох зловмисників. Офіційні представники країни поки не зробили з цього приводу жодних заяв.

Також журналісти повідомляють про 15 людей, які перебувають у лікарнях. Раніше стало відомо про семеро загиблих, влада підтвердила смерть лише трьох людей.

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Місцевих мешканців закликають зберігати спокій і без зайвої потреби не виходити на вулиці.

Стрілянина у Відні

2 листопада ввечері невідомі відкрили вогонь неподалік синагоги на площі Шведенплатц у Відні.

Після події поліція оголосила про початок спецоперації і полювання на зловмисників.

Детальніше про стрілянину у Відні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Kurier