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Факти / Надзвичайні події

Пережив голод та тортури: у Києві пес повернувся до власниці через 11 років

Киянка розшукала пса, якого загубила 11 років тому.

Вперше вона знайшла тварину у столичному Гідропарку, але під час однієї з прогулянок улюбленець загубився.

Жінка довго його шукала, аж поки не з’ясувала, що він потрапив до волонтерів, які передали його новому власникові у Білій Церкві.

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Забрати пса жінці не дозволили. У нових власників він жив довгий час, поки не помер його господар. Дружина померлого була менш лагідною з твариною. Вона часто била пса та морила його голодом. На жінку заявили сусіди, поліція склала адмінпротокол, а тварину вилучили волонтери.

Вони розповіли історію тварини у мережі, де її прочитала колишня власниця. Вона одразу впізнала улюбленця та знову забрала його до себе.

Тварина охоче повернулася до першої власниці.

Скажений кіт у Рівненській області

У Рівненській області кілька сіл відправили на карантин через скаженого кота.

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Детальніше про ситуацію зі скаженим котом у Рівненській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Unsplash

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