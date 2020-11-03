Киянка розшукала пса, якого загубила 11 років тому.

Вперше вона знайшла тварину у столичному Гідропарку, але під час однієї з прогулянок улюбленець загубився.

Жінка довго його шукала, аж поки не з’ясувала, що він потрапив до волонтерів, які передали його новому власникові у Білій Церкві.

Читайте: Насилля, фінанси та уроки з дітьми: які проблеми виникають у жінок на карантині

Забрати пса жінці не дозволили. У нових власників він жив довгий час, поки не помер його господар. Дружина померлого була менш лагідною з твариною. Вона часто била пса та морила його голодом. На жінку заявили сусіди, поліція склала адмінпротокол, а тварину вилучили волонтери.

Вони розповіли історію тварини у мережі, де її прочитала колишня власниця. Вона одразу впізнала улюбленця та знову забрала його до себе.

Тварина охоче повернулася до першої власниці.

Скажений кіт у Рівненській області

У Рівненській області кілька сіл відправили на карантин через скаженого кота.

Сказом домашня тварина заразилася від лиса.

Детальніше про ситуацію зі скаженим котом у Рівненській області читайте на Фактах ICTV.