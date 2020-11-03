У результаті теракту у Відні (Австрія) загинули три людини.

Терористи розстріляли двох випадкових перехожих. Чоловік помер на місці трагедії, а жінка – у лікарні.

Також у результаті стрілянини загинув один поліцейський.

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Поліція Австрії заявила, що одного стрілка ліквідували, ще чотирьох затримали. Однак пошуки ще одного терориста тривають.

Правоохоронці встановили особу ліквідованого стрілка – він був прихильником ІДІЛ. У його квартирі знайшли вибухівку. Зараз поліція перевіряє його оточення.

Стрілянина у Відні

2 листопада у Відні сталася стрілянина біля синагоги. В результаті цього загинули три людини.

Джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

Антитерористична операція у місті триває.

Влада країни просять жителів не залишати свої будинки. Школи у Відні 3 листопада закриті.