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Факти / Надзвичайні події

Помер поліцейський – кількість жертв теракту у Відні зросла

У результаті теракту у Відні (Австрія) загинули три людини.

Терористи розстріляли двох випадкових перехожих. Чоловік помер на місці трагедії, а жінка – у лікарні.

Також у результаті стрілянини загинув один поліцейський.

Читайте: Стрілянина у Відні: все, що відомо про ймовірний теракт біля синагоги

Поліція Австрії заявила, що одного стрілка ліквідували, ще чотирьох затримали. Однак пошуки ще одного терориста тривають.

Правоохоронці встановили особу ліквідованого стрілка – він був прихильником ІДІЛ. У його квартирі знайшли вибухівку. Зараз поліція перевіряє його оточення.

Стрілянина у Відні

2 листопада у Відні сталася стрілянина біля синагоги. В результаті цього загинули три людини.

Джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

Антитерористична операція у місті триває.

Влада країни просять жителів не залишати свої будинки. Школи у Відні 3 листопада закриті.

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