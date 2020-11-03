Проломлений череп і кров на стінах: у Дніпрі п’яний підліток закатував чоловіка

У Дніпрі під час п’яного застілля 17-річний хлопець до смерті забив господаря будинку.

Після приїзду правоохоронців сусіди не могли впізнати вбитого чоловіка, бо на ранок все обличчя затекло кров’ю.

– Мало не знепритомніла. Бідний Олексій, вся кімната – стіни, підлога, двері – все було у крові. Це була чудова людина, зовсім неконфліктна, – поділилася одна зі знайомих чоловіка.

34-річний Олексій працював водієм, був зразковим батько та чоловіком. Але нещодавно його покинула дружина, яка також забрала маленького сина та автомобіль – єдине джерело заробітку.

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Сусіди розповіли, що саме після цього чоловік почав пиячити: мало не щодня до нього додому приходили випадкові знайомі, щоб влаштувати чергове застілля.

– Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний наніс удари по голові металевим ліхтариком, після цього переховувався у своїх родичів. Хлопцеві оголошено про підозру у скоєнні навмисного вбивства. Свідчень проти себе він не надає, – зазначила речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Наразі неповнолітній перебуває в СІЗО: мотиви такого жорстокого вчинку пояснювати відмовляється.

Якщо суд доведе провину хлопця, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Сюжет Надзвичайних новин

Побиття жінки у Дніпрі

Наприкінці липня в центрі Дніпра п’яний чоловік жорстоко побив свою дівчину, тоді як очевидці просто йшли повз і ніяк не реагували на бійку.

Відео побиття швидко стало вірусним та поширилося у соцмережах.

Виявляється, це було “з’ясовування стосунків” двох співмешканців, які випивали із самого ранку.

Як розповіли знайомі пари, чоловік брав її за руку і просив піти додому спати, а жінка відмовлялася.