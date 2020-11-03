Оновлено о 19.25. На станції Хрещатик не знайшли вибухонебезпечних предметів – вона працює у звичайному режимі.

Увага! Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!

18.31. Станцію столичного метрополітену Хрещатик зачинено на пересадку, а також на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Нині проводиться перевірка.

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Увага!

Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. Опубликовано КП “Київський метрополітен” Вторник, 3 ноября 2020 г.

Замінування об’єктів у Києві

Поліція у Києві майже щодня отримує повідомлення про мінування ТРЦ та станцій метро. А востаннє, 1 листопада, правоохоронці отримали три анонімні дзвінки про замінування об’єктів на території Печерського району, зокрема мосту Патона.

Через це рух мостом було обмежено, правоохоронці проводили перевірку.

Жодних небезпечних предметів вони не виявили і того ж дня затримали підозрюваного – 27-річного мешканця Чернігівської області, який не зміг пояснити свій вчинок, оскільки був дуже п’яний.