В Анталії перекинувся катер з туристами: одна людина загинула

В Анталії перекинувся катер з туристами на борту. В результаті події загинула одна людина.

Загалом на катері перебували 30 пасажирів. Човен пропливав за 50-100 метрів від узбережжя навколо печери Фосфорлу.

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Рятувальна операція триває.

Телебачення HaberTurk показало перевернутий човен і катери берегової охорони, які доставляють людей у безпечне місце.

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Зникнення судна

У вересні у Тихому океані під час тайфуну зникло 100-метрове судно.

На його борту перебували 43 людини і 5,8 тис. корів.

Детальніше про корабельну аварію у Тихому океані читайте на Фактах ICTV.