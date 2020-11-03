В Анталії перекинувся катер з туристами: одна людина загинула

В Анталії перекинувся катер з туристами на борту. В результаті події загинула одна людина.
Загалом на катері перебували 30 пасажирів. Човен пропливав за 50-100 метрів від узбережжя навколо печери Фосфорлу.
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Рятувальна операція триває.
Телебачення HaberTurk показало перевернутий човен і катери берегової охорони, які доставляють людей у безпечне місце.
Зникнення судна
У вересні у Тихому океані під час тайфуну зникло 100-метрове судно.
На його борту перебували 43 людини і 5,8 тис. корів.
Детальніше про корабельну аварію у Тихому океані читайте на Фактах ICTV.