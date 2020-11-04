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Факти / Надзвичайні події

Бив по голові та кидав на підлогу: як на Тернопільщині вітчим виховував пасинка

У Тернопільській області правоохоронці затримали чоловіка, бой той сильно побив свого 4-річного пасинка. Дитину госпіталізували.

– Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий переломом ноги, множинні садна обличчя, шиї, обох ніг та рук – усе це наслідки виховання вітчимом свого 4-річного пасинка. Дитину з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізували до лікарні, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

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За словами чоловіка, дитина сильно вередувала та не слухалася. Заспокоїти хлопчика він вирішив силою. Чоловік бив дитину по голові та тілу, а потім взяв малечу на руки та кинув на підлогу.

– Врятувати дитину від побоїв намагалася мама. Проте чоловік її не підпускав до сина, відштовхував та продовжував виховання силою. В якийсь момент жінка вихопила хлопчика та втекла з ним до сусідки. Вже звідти викликала швидку та поліцію, – зазначили у поліції.

Вітчиму загрожує покарання за ст. 122 КК України.

  • Як на Тернопільщині вітчим силою виховував пасинка
  • Як на Тернопільщині вітчим силою виховував пасинка
  • Як на Тернопільщині вітчим силою виховував пасинка
  • Як на Тернопільщині вітчим силою виховував пасинка
  • Як на Тернопільщині вітчим силою виховував пасинка
  • Як на Тернопільщині вітчим силою виховував пасинка
Бив по голові та кидав на підлогу: як на Тернопільщині вітчим виховував пасинка / 3 фотографии

У Миколаєві чоловік облив хімречовиною всю сім’ю

У Миколаєві 31-річний чоловік облив хімічною речовиною всю свою родину – 33-річну співмешканку та двох дітей, 15-річного хлопчика та однорічну дівчинку.

Місцевий мешканець повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння, між ним та жінкою виникла сварка, під час якої чоловік взяв пляшку з хімічною речовиною та облив рідиною співмешканку та її дітей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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