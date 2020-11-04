На Донбасі отримав поранення український військовий

Військовий Об’єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення і був доставлений в госпіталь в результаті обстрілу біля селища Новолуганське.

Незаконні збройні формування на Донбасі за минулу добу шість разів порушили режим припинення вогню, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

Неподалік від селища Водяне, противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

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У районі Мар’їнки по позиціях ООС стріляли з автоматів та великокаліберного кулемета і ручного протитанкового гранатомета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу селища Гнутове.

З початку поточної доби в зоні проведення ООС режим припинення вогню зберігається.

Війна на Донбасі

Якщо буде знайдено шляхи для припинення війни на Донбасі та повернення Україні її територій, які не поставлять РФ у невигідне становище, це може дати результати.

Росія втомилася від цієї війни на Донбасі, вважає голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.