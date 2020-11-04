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Факти / Надзвичайні події

Перед смертю благала про допомогу: подробиці вбивства баристи в Одесі

В Одесі 47-річний чоловік зарізав 28-річну баристу – вбивця вдарив дівчину ножем прямо у серце.

Перед смертю дівчина благала про допомогу.

На крики жертви прибігла перехожа, проте їй не вдалося запобігти трагедії. Крім того, вона сама ледве не постраждала.

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Жінка покликала інших людей. Охоронець і ще двоє перехожих затримали і знешкодили вбивцю, після чого викликали поліцію.

Нападник свій вчинок пояснити не зміг. У загиблої баристи залишилася семирічна дитина.

Вбивство баристи в Одесі

Жорстоке вбивство баристи в Одесі відбулося наприкінці жовтня. Про це повідомили представники Нацполіції в Одеській області.

Вбивцю затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України.

Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

Джерело: Надзвичайні новини

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