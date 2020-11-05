У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну

У Києві старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у Києві налагодив канал збуту наркозалежним людям психотропної речовини амфетамін за 400 грн за грам.
Під час розслідування правоохоронці провели дві контрольні закупки.
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Після чого 5 листопада поліцейського затримали.
Зловмиснику загрожує показання за ч. 2 ст. 307 КК України.
Транзит наркотиків у крохмалі
В Одесі Служба безпеки України заблокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Двоє громадян України намагалися переправити наркотик у країну Перської затоки.
Перед цим вони попередньо замаскували товар у пакунок з крохмалом.