У Києві старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у Києві налагодив канал збуту наркозалежним людям психотропної речовини амфетамін за 400 грн за грам.

Під час розслідування правоохоронці провели дві контрольні закупки.

Читайте: Зброя, наркотики та рейдерство: СБУ викрила банду, яку фінансував нардеп

Після чого 5 листопада поліцейського затримали.

Зловмиснику загрожує показання за ч. 2 ст. 307 КК України.

Контрольна закупка: у Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну / 1 фотография

Транзит наркотиків у крохмалі

В Одесі Служба безпеки України заблокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Двоє громадян України намагалися переправити наркотик у країну Перської затоки.

Перед цим вони попередньо замаскували товар у пакунок з крохмалом.