У селі на Львівщині собака накинувся на дворічного хлопчика. Сусіди почули грізний гавкіт, а згодом дитячі крики.

Першим на допомогу кинувся дідусь хлопчика – Іван. Він побачив, як вівчарка повалила дитину за землю і гризла її.

Однак однієї команди вистачило, аби пес відійшов.

Попри те, що хлопчика швидко визволили з пащі собаки, він сильно постраждав. Батьки повезли сина до лікарні, але боялися, що у Львові через затори втратять дорогоцінний час. Тож звернулися до патрульних, які чергували на в’їзді в місто.

Хлопчика одразу ж госпіталізували до реанімації. Малюк дістав величезну скальповану рану голови.

– Дитина поступила в стані шоку. Ви самі розумієте: коли в дитини наполовину скальп знятий з голови. Дитина відразу поступила в реанімаційне відділення, де надавалася відповідна допомога, – розповіла керівник лікарні Охмадит Львівщини Олександра Бурда.

Рідні хлопчика кажуть, що дитина сама спровокувала собаку – про це розповіли сестри малого. Вівчарка живе у сім’ї вже багато років і власники запевняють, що жодного разу собака не виявляв агресії до людей.

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Зараз хлопчик перебуває в лікарні. Медики кажуть, що рани будуть загоюватися ще довго.

Напад собаки на Донеччині

На Донеччині у місті Селидове дворічну дитину покусав домашній собака.

Хлопчика у тяжкому стані на військовому вертольоті було доставлену у лікарню міста Дніпро.

Домашній пес вчепився дитині у пахову область, внаслідок чого хлопчик втратив геніталії, анальний отвір і отримав пошкодження стегнової артерії.