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Факти / Надзвичайні події

Останній з групи Бергмана: СБУ затримала бойовика “ЛНР”

Служба безпеки України затримала екс-учасника диверсійної групи терористичної організації “ЛНР”, який причетний до підриву низки об’єктів інфраструктури на Донбасі.

– У червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної “групи Бергмана” (“Німця”). Це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири ‒ замінувало, – розповіли у СБУ.

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У прес-службі відомства зазначили, що у 2018-2020 роках оперативники СБУ затримали активних учасників групи та ліквідували кілька схронів. Одному терористу вдавалося шість років ховатися в Росії.

Оперативники встановили, що зловмисник планує прибути до Луганщини в особистих справах, де його і затримали.

  • Останній з групи Бергмана: СБУ затримала бойовика
  • Останній з групи Бергмана: СБУ затримала бойовика
  • Останній з групи Бергмана: СБУ затримала бойовика
  • Останній з групи Бергмана: СБУ затримала бойовика
Останній з групи Бергмана: СБУ затримала бойовика “ЛНР” / 2 фотографии

Затримання бойовика

26 жовтня СБУ затримала бойовика так званої ЛНР.

Чоловік воював проти українських військових з 2014 року.

Він перебував у загальнодержавному розшуку.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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