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Факти / Надзвичайні події

Отримав чотири удари в груди: у Києві співмешканка порізала чоловіка через ревнощі

У Києві співмешканка нанесла чотири рани ножем чоловіку. Свою провину вона відразу заперечувала.

Натомість розповідала, що ніби чула, як її коханий з кимось лаявся у під’їзді. Коли ж вона вийшла подивитися, що там коїться, то закривавлений чоловік вже лежав біля ліфта.

Але коли правоохоронці знайшли закривавлений ніж, то жінка зізналася, що це вона порізала чоловіка. У поліції повідомили, що пара розпивала алкоголь у квартирі постраждалого. Після цього між ними виникла сварка через ревнощі. Жінка взяла у руки кухонний ніж і вдарила ним співмешканця в груди.

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39-річну жінку вже посадили в СІЗО. Постраждалий наразі у лікарні, у відділенні інтенсивної терапії. Медики поки не гарантують, що чоловік виживе.

У Запорізькій області хлопчик ножем убив батька

У Запорізької області під час сімейної сварки чоловіка та дружини 10-річний хлопчик вдарив ножем свого батька і він помер від отриманого поранення.

Працівники поліції з’ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями та вдавався до домашнього насильства.

Джерело: Надзвичайні новини

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