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Факти / Надзвичайні події

“Мінування” метро Майдан Незалежності: станцію відкрили для пасажирів

Оновлено о 19.02. Станцію Майдан Незалежності та пересадку на станцію Хрещатик відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі.

У Києві станцію Майдан Незалежності закривали на вхід і вихід, не працювала також пересадка. Потяги проїжджали повз станцію.

У метрополітен надійшов анонімний дзвінок про замінування.

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Інформація про відкриття станції була опублікована одразу після перевірки.

Мінування Льва Толстого

5 листопада у Києві станцію метро Площа Льва Толстого закрили для пасажирів у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.

Станцію та пересадку на Палац спорту відкрили для пасажирів через 30 хвилин – інформація не підтвердилася.

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