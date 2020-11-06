У Харкові судитимуть керівництво “центру реабілітації”, де силою утримували людей

Харківська обласна прокуратура передала обвинувальний акт до суду щодо керівника центру, у якому під виглядом платної реабілітації алко- та наркозалежних, силою утримували людей та били їх за спробу втекти.

За даними прокуратури, чоловіку та його підлеглому інкримінується ст.146 (Незаконне позбавлення волі, вчинене щодо кількох осіб, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) КК України. Зловмисникам загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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– У ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківського регіону під егідою протестантської релігійної громади функціонував центр платної реабілітації для алко- та наркозалежних. Медичні ліцензії та спеціальне обладнання були відсутні. Під час проходження так званої реабілітації, осіб, які перебували у центрі, примусово утримували в приміщенні, – йдеться в повідомленні.

Потерпілих обмежували у праві вільного пересування, не дозволяли спілкуватися з близькими та родичами, а керівництво вилучало у пацієнтів центру гроші, документи, мобільні телефони, а тих, хто намагався втекти, били.

Під час проведення санкціонованих обшуків були звільнені сім осіб. Всі вони визнані потерпілими в кримінальному провадженні.

Утримання людей силою

У липні у Скадовському районі викрили чоловіка, який силою утримував у сараї 13 людей, які приїхали на заробітки з центральних та західних областей, і примушував їх безкоштовно працювати по 15 годин у полі.

Він здавав людей в оренду місцевим фермерам, а зароблені ними гроші забирав собі. Поліція дізналася про це від двох заробітчан, яким вдалося втекти.

Джерело: Харківська обласна прокуратура