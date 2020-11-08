В суботу, 7 листопада, поблизу селища Половинкине на Луганщині загинув 20-річний військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик.

Про смерть солдата повідомили військові, а згодом голова Львівської ОДА Максим Козицький.

– Загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Торік у серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. У нього залишися батьки і два брати. Вічна і світла пам’ять Герою!

Штаб ООС підтвердив загибель Олег Свинарика, однак зазначили, що вона не належить до бойових втрат.

Детальніше про обставини смерті військові розповідати відмовилися.

Вранці 8 листопада одну з версій озвучили в українській делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

– Слідство у справі загибелі Олега Свинарика проводиться працівниками Національної поліції України. Причина смерті небойова, можливо, самогубство.

Режим тиші на Донбасі

Починаючи з 27 серпня, на Донбасі розпочалося всеосяжне припинення вогню, яке стало результатом чергових домовленостей учасників ТКГ у Мінську.

Систематично українські військові та спостерігачі повідомляли про провокації з боку бойовиків так званих ЛНР та ДНР.

За даними ООС, з початку “перемир’я” загинуло троє українських військових, більше десяти отримали поранення.