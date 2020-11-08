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Сигнал про мінування не підтвердився: станцію метро Хрещатик відчинили

Оновлено о 21.54. Станцію Хрещатик перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено, повідомила прес-служба метрополітену.   

Ввечері 8 листопада станцію київського метро Хрещатик та пересадку зачиняли на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування.

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Регулярне “мінування” метро в Києві

Поки Верховна Рада розглядає пропозицію Кабінету міністрів України про посилення відповідальності для осіб, які повідомляють завідомо неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян, “мінери” регулярно дзвонять у метро.

Від початку листопада київську підземку вже двічі мінували, 6 листопада правоохоронці шукали вибухівку на станції Майдан Незалежності, а 3 листопада перевіряли “мінування” станції Хрещатик.

Фото: Dreamstime

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