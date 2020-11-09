Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій у Карабаху

Міноборони Азербайджану заявило, що збройні сили Вірменії залишають позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабаху.

Азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту, зазначили у відомстві.

Читайте: Азербайджан висунув умови перемир’я у Нагірному Карабаху

– На цьому напрямку фронту завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника. Противник, що зазнав великих втрат, втік, залишивши деякі рубежі, – заявили в міністерстві.

Реакція Вірменії

Представник Вірменії Шушан Степанян заявила, що на фронті напружена ситуація. Інформацію про відхід військ представник Міноборони не підтвердила.

– На південно-східному напрямку помітили конвой ворога, в напрямку якого відкрили точковий вогонь. У результаті противник зазнав втрат у життєвій силі та техніці. Підрозділи оборони Арцаха впевнено виконують визначені бойові завдання, – заявила вона.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль Шуші – ключового міста в Нагірному Карабаху.

Шуша розташована за 11 кілометрів від столиці невизнаної Карабаської республіки Степанакерта.

У Вірменії не підтверджують заяву президента Азербайджану.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Shushan Stepanyan