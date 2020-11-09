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ДТП у Харкові: винуватця аварії взяли під варту із заставою у 10 млн грн

У Харкові обрали запобіжний захід водію, який влаштував масштабну аварії на проспекті Науки.

Київський районний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 10 млн. 510 тис. грн.

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Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Захист просив відпустити обвинуваченого під нічний домашній арешт.

Громадянин Єгипту, якого звинувачують у ДТП, заявив, що свою провину визнає та приносить свої вибачення постраждалим. Однак, за його словами, він на авто збив людей, бо його підрізала інша машина.

ДТП у Харкові: винуватця аварії взяли під варту із заставою у 10 млн грн

ДТП у Харкові

У суботу, 7 листопада, ДТП у Харкові на перехресті пр.Науки та вул. Космічна скоїв 22-річний громадянин Єгипту, який перебував за кермом Volkswagen Passat.

Хлопець здійснив наїзд на острівок безпеки, де стояли чотири пішоходи, трьох з яких терміново госпіталізували до лікарні.

Лікарі повідомили, що пішоходи отримали травми різного ступеня тяжкості, закриті переломи, закриті черепно мозкові травми та забої.

Встановлено, що жертвами водія-іноземця стали 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та жінка віком близько 50 років.

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