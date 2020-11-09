У Києві дві пасажирки трамвая влаштували бійку в салоні громадського транспорту. Жінки тягали одна одну за волосся та одяг. Причиною бійки стала відсутність масок.

Людям вдалося розняти жінок і розвести їх по різних сторонах вагона. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Kievmap.

Через карантин, пов’язаного з пандемією коронавірусу, пасажири повинні перебувати в салоні громадського транспорту в масках. Ба більше, нещодавно Верховна Рада запровадила новий штраф за відсутність масок у громадських місцях.

От в однієї з жінок маски і не було, через що і виник конфлікт.

У поліції Києва зазначили, що їм не надходили заяви від потерпілих чи лікаря (який міг знімати побої, – Ред.), тому прокоментувати ситуацію не можуть.

Напад на поліцейського в метро

У Києві пасажир метрополітену напав на поліцейського, бо той зробив йому зауваження через відсутність захисної маски.

Інцидент трапився на станції метро Славутич. Чоловік зайшов на платформу без засобу захисту. Після отримання зауваження від правоохоронця він дістав газовий балончик та бризнув йому в очі.