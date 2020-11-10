На Львівщині від чадного газу загинули троє чоловіків

У Пустомитівському районі, що на Львівщині, 9 листопада троє чоловіків померли від отруєння чадним газом. Вони розпалили несправну піч.

Загиблих у помешканні знайшов дядько одного з чоловіків. Близько 21.00 він зателефонував у поліцію.

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Чоловік розповів правоохоронцям, що знайшов тіло свого 25-річного племінника та двох його друзів. Слідчі провели експертизу та встановили, що чоловіки померли від отруєння чадним газом, який виділився з пічки.

Троє чоловіків загинули внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині – поліцейські проводять… Опубликовано Поліція Львівської області Вторник, 10 ноября 2020 г.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання особливо небезпечних робіт. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі терміном до 5 років або до 8 років.

У Вінницькій області від отруєння газом померло двоє дітей

У селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області від отруєння газом загинуло двоє дітей. Рятувальники знайшли у будинку тіла 5-річної, 3-річної дитини та людину у несвідомому стані, яку госпіталізували до лікарні райцентру.

У ДСНС припускають, що попередня причина – отруєння природним газом.

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