Вдарив по голові, катував і душив: на Кіровоградщині чоловік зґвалтував мертву дівчину

У Кіровоградській області чоловік вбив і зґвалтував мертву 22-річну дівчину. Він стежив за жертвою, коли та поверталася з дня народження подруги, а потім вдарив цеглиною по голові та поволік за високий паркан.

Уже там чоловік почав знущатися над дівчиною, катувати та душити її. Понівечене тіло жертви ґвалтівник викинув у закинуту вигрібну яму.

На п’ятий день після кривавої трагедії чоловіка таки спіймали. Ним виявився 24-річний житель сусіднього району. Спілкуватися підозрюваний відмовляється. Його мати переконана, що у всьому винні наркотики, якими син зловживав останнім часом.

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Жінка розповідає, що тієї ночі син повернувся додому весь у крові, але пояснив, що рятував постраждалого чоловіка.

Є інформація, що начебто з шостого класу він був справжнім садистом, який знущався і вбивав домашніх тварин: котів, собак і кіз. А згодом, коли підріс, почав ще їх ґвалтувати – вже мертвими.

Наразі підозрюваний у СІЗО, у разі доведення провини йому загрожує довічний термін ув’язнення.

Зґвалтування у Конотопі

У Конотопі 31-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі. Вчинити злочин раніше судимий громадянин вирішив, коли побачив, що його жертва йшла темною вулицею.

Перед тим, як втекти з місця злочину, він прихопив із собою її мобільний телефон.