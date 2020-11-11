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Факти / Надзвичайні події

Не послухалась батька і пішла на роботу: в Афганістані жінці викололи очі

В Афганістані представники руху Талібан викололи жінці очі, тому що вона пішла всупереч волі батька та влаштувалася на роботу.

Інцидент стався у провінції Газні. На 33-річну Хатер напали біля поліцейського відділку, де вона працювала у кримінальному відділі.

За словами постраждалої, троє чоловіків на мотоциклі спочатку вистрілили в неї, а потім завдали удари ножем.

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Місцева влада впевнена, що представники Талібану напали на Хантеру за наводкою її батька. Чоловік категорично був проти, щоб дівчина працювала. До слова, чоловік Хатер не був проти її роботи поза домом.

У поліцейській дільниці жінка пропрацювала лише три місяці. Хатер поділилася, що дорогою на роботу вона часто помічала, як батько за нею стежить. А в день нападу він дзвонив жінці кілька разів, щоб дізнатися, де вона перебуває.

Вбивство у Кременчуці

Біля перукарні у центрі Кременчука сталося вбивство. Двоє незнайомих чоловіків просто не поділили тротуар. Один із них ненароком задів плечем іншого і отримав у відповідь удар ножем у серце.

Потерпілого привезли до реанімації, проте врятувати його не вдалося.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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