В Афганістані представники руху Талібан викололи жінці очі, тому що вона пішла всупереч волі батька та влаштувалася на роботу.

Інцидент стався у провінції Газні. На 33-річну Хатер напали біля поліцейського відділку, де вона працювала у кримінальному відділі.

За словами постраждалої, троє чоловіків на мотоциклі спочатку вистрілили в неї, а потім завдали удари ножем.

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Місцева влада впевнена, що представники Талібану напали на Хантеру за наводкою її батька. Чоловік категорично був проти, щоб дівчина працювала. До слова, чоловік Хатер не був проти її роботи поза домом.

У поліцейській дільниці жінка пропрацювала лише три місяці. Хатер поділилася, що дорогою на роботу вона часто помічала, як батько за нею стежить. А в день нападу він дзвонив жінці кілька разів, щоб дізнатися, де вона перебуває.

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