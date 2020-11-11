Поліція розповіла попередні дані слідства у ДТП в Одесі, де Toyota в’їхала у зупинку громадського транспорту і травмувала чотирьох людей.

Водій Toyota рухався по проспекту Небесної сотні у напрямку вулиці Інглезі. У той час, водій BMW почав здійснювати розворот ліворуч. Власник японського авто не впорався з керуванням та влетів у зупинку.

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– Попередньо, причиною аварії стало перевищення швидкості водієм Toyota, – заявив очільник поліції Одеської області Олег Бех.

Водій Toyota керував автомобілем, що належить його родичам. Він перебуває у статусі підозрюваного та затриманий.

Водій BMW допитаний в якості свідка. Рішення щодо його причетності до аварії буде прийняте після проведення усіх необхідних слідчих дій.

Потерпілі у нічній ДТП в Одесі нині вони у лікарні з закритими черепно-мозковими травмами, переломами ніг та іншими тілесними ушкодженнями.

Тілесні ушкодження дістала 39-річна жінка, її 15-річна дочка, 16-річний хлопчик і 48-річна жінка.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одеської області