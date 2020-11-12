У четвер, 12 листопада, на півдні Синайського півострова розбився вертоліт Багатонаціональних миротворчих сил.

Внаслідок аварії загинули вісім осіб, п’ятеро з яких громадяни США, ще одному американцеві вдалося вижити.

На борту вертольота перебували також громадяни Чехії та Франції.

Аварія сталася в околицях Шарм-ель-Шейха, причини наразі не встановлені.

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Миротворчі сили на Синайському півострові спостерігають за виконанням мирної угоди, яку уклали Єгипет і Ізраїль у 1978 році.

За останні роки рівень безпеки в цьому регіоні знизився через дії терористичної організації “Ісламська держава”.

Катастрофа російського вертольота

Неподалік від кордону з Азербайджаном у Вірменії збили російський вертоліт Мі-24, який супроводжував автоколону.

В результаті цього загинули двоє російських військовослужбовців, ще один отримав поранення. У потерпілого травми середньої тяжкості.