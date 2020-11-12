На Київщині затримали зловмисника на порушенні авторських прав

Нацполіція у Київській області затримала правопорушника, який порушував авторські права та надавав доступ до онлайн перегляду телеканалів.

Зловмисник створив веб-сайт, за допомогою якого дозволяв користувачам дивитись телеканали у режимі онлайн без дозволів від правовласників.

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Працівники поліції встановили, що 26-річний чоловік своєю незаконною діяльністю завдав збитків на суму понад 700 тис. грн. Йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, що містить докази причетності до вчинення кримінального правопорушення. Усе вилучене вони направили на проведення відповідних експертних досліджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Наразі триває досудове розслідування.

Надзвичайні події Київщини

Четверо жителів Київської та Житомирської областей, що раніше працювали у міграційній службі, створили злочинну группу, яка виготовляла та збувала фальшиві документи.

На замовлення вони підробляли паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи, технічні паспорти і навіть акти на право власності на землю.