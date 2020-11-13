У селі на Одещині 20-річний хлопець зарізав рідну матір та сильно поранив ножем батька.

Олександр заздалегідь спланував вбивство. Він наточив ніж, дочекався поки батьки заснуть, а вже тоді пішов на злочин.

– Він зайшов до кімнати та по черзі почав завдавати удари спочатку матері, а потім батькові. Останні почали чинити опір та виштовхали сина за поріг будинку, зачинивши водночас двері. Мати почала викликати швидку допомогу та поліцію, – розповів заступник керівника Біляївського відділу поліції Олександр Миргородський.

Проте поки подружжя чекало екстрені служби, син продовжував атакувати. Він розбив шибку, заліз у вікно і продовжив різати батька. Коли хлопець побачив, що його жертви не чинять опір, втік з місця події та почав переховуватись на березі річки Дністер.

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Наступного дня хлопця затримали правоохоронці і він одразу зізнався у скоєному.

Юнак розповів, що пішов на вбивство, бо матір на нього кричала та не давала гроші.

Жінку лікарям не вдалося врятувати, а чоловік перебуває у реанімації.

Батько Олександра займався ремонтами та будівництвом, а син йому допомагав. Саме через фінанси у них міг виникнути конфлікт. Хлопцю постійно не вистачало грошей, тож він навіть крав їх у батьків.

Олександру загрожує довічне покарання.

Надзвичайні події Одеської області

У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Пенсіонерку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула декілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі. Жінці вибили око, зламали ніс та ключицю. Потерпіла перебуває у лікарні у тяжкому стані.