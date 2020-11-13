За фактом ДТП на Окружній дорозі в Києві у Святошинському районі, яка сталася вранці 13 листопада, Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє осіб та двоє постраждали.

За даними прокуратури, кримінальну справу розпочато за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

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– У разі доведення провини водієві загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, – повідомили у прокуратурі.

ДТП на Окружній дорозі у Києві сталася близько 08.00. Водій таксі Uber зіткнувся з автомобілям Hyundai, після чого вилетів на тротуар та наїхав на пішоходів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті швидкої допомоги. Ще двоє осіб госпіталізували.

Працівники правоохоронних органів встановили за допомогою драгера, що водій таксі 1997 року народження не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура