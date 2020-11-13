В Одесі 44-річний чоловік вбив свого 42-річного знайомого, після чого жив з його тілом, що розкладалося, в одній квартирі вісім днів.

Під час спільних посиденьок між ними виникла сварка, під час якої власник квартири завдав ножового поранення гостю, від якого той помер.

Тіло він залишив на балконі. Чоловік хвалився знайомим тим, що вчинив, а також просив, що ті допомогли позбутися тіла. Йому ніхто не вірив, після чого він вирішив показати товаришам труп.

Читайте: Змусив продати квартиру і задушив: на Київщині чоловік вбив матір-одиначку

Після візиту до квартири і побаченого одна з гостей повідомила про це до поліції. Правоохоронці, які прибули на місце події, спочатку відчули запах тіла, а потім знайшли вбитого.

Чоловіка затримали, він зізнався у скоєному. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вбивство в Одеській області

В Одеській області 20-річний хлопець зарізав матір і тяжко поранив батька.

На такий крок його підштовхнуло те, що батьки звинувачували його у ліні і не давали гроші на потреби.

Детальніше про вбивство в Одеській області читайте на Фактах ICTV.