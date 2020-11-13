Водій таксі Uber, який вранці 13 листопада спричинив смертельну ДТП на Окружній у Києві, розповів поліцейським, що втратив контроль над машиною, бо заснув за кермом.

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще двоє перебувають у лікарні, а на 23-річному таксисті – жодної подряпини.

Драгер не виявив алкоголю у його крові, проте у нього вибрані всі біологічні зразки для більш глибокого аналізу.

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Водія затримали, він не вперше порушує правила дорожнього руху. Більш того, на своїй сторінці у соцмережі чоловік вихвалявся, як ганяє столичними вулицями – на шаленій швидкості підрізає та обганяє інші авто. Незрозуміло лише, як він працював у таксі. Йому загрожує до 10 років тюрми.

ДТП на Окружній у Києві

13 листопада о 08.00 водій таксі Uber зіткнувся з двома автомобілями Hyundai, вилетів на тротуар, де збив пішоходів.

Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна киянка померла дорогою до лікарні. Ще двох людей госпіталізували.

За фактом ДТП на Окружній дорозі в Києві у Святошинському районі прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.