Смертельна ДТП у Києві: з’явилось відео моменту зіткнення (18+)

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту смертельного ДТП у Києві на Окружній дорозі, де загинули двоє осіб та двоє постраждали.

Трагедія сталася на зупинці громадського транспорту близько 08.00.

За даними поліції, попередньо, автомобіль Hyundai Sonata під час здійснення маневру в’їхав у Hyundai Elantra, після чого продовжив рух на тротуар та здійснив наїзд на пішоходів.

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Поліція Києва повідомила. що у ДТП постраждало четверо осіб – двоє потерпілих та двоє загиблих. Обставини події ще встановлює слідчо-оперативна група.

Смертельна ДТП у Києві сталася 13 листопада у Святошинському районі. Водій таксі Uber втратив керування та зіткнувся з автомобілем Hyundai. Після цього він вилетів на тротуар та наїхав на трьох пішоходів, двоє з яких померли на місці.