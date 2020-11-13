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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Каліфорнії літак упав під час посадки, пілот загинув

В американському штаті Каліфорнія розбився легкомоторний літак Cessna 172.

Під час посадки літак зачепив лінії електропередач і впав. На місці аварії почалася пожежа, пілот загинув на місці.

Аварія сталася, коли Cessna 172 наближався до злітно-посадкової смуги аеропорту Вайтмен в долині Сан-Фернандо. Він впав на припарковані автомобілі. Рятувальники негайно знеструмили ЛЕП.

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На борту перебував лише пілот, його особа ще встановлюється.

– Ми щиро співчуваємо родині цього члена екіпажу і всім добровольцям цивільного повітряного патруля в Каліфорнійському крилі, які з гордістю і професіоналізмом служать своєму штату і країні, – сказав полковник Росс Вета.

Пожежні відреагували на місце події і загасили полум’я, що охопило кілька припаркованих автомобілів біля злітно-посадкової смуги аеропорту. Уламки літака були майже повністю знищені.

Аварія вертольота в Єгипті

У четвер, 12 листопада, на півдні Синайського півострова розбився вертоліт Багатонаціональних миротворчих сил.

Внаслідок аварії загинули вісім осіб, п’ятеро з яких громадяни США, ще одному американцеві вдалося вижити.

На борту вертольота перебували також громадяни Чехії та Франції.

Джерело: ABC7

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