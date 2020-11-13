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Євгенія Шапоренко |

Загрози не виявили: що відомо про захоплення заручників у Монреалі

Канадські ЗМІ повідомили, що у Монреалі захопили заручників в офісі Ubisoft.

Правоохоронці проводили спецоперацію. Поліція Монреаля закликала місцевих жителів триматися якомога далі вулиць Сен-Лоран і Сен-Віато.

Читайте: Що робити, якщо вас захопили в заручники – інструкція

З часом у мережі з’явилося відео, на якому людей евакуйовували.

На цей момент жодної загрози не встановлено. Наразі ми евакуюємо будівлю, – зазначили у поліції.

Захоплення заручників у Монреалі в будівлі Ubisoft виявилося хибним (ВІДЕО)

Ubisoft – ігрова компанія, яка займалася створенням Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, Splinter Cell і Ghost Recon.

У ЗМІ з’явилася інформація, що 13 листопада у Монреалі захопили заручників у будівлі, де знаходиться офіс компанії Ubisoft.

Частину співробітників компанії евакуювали на дах будівлі.

 

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