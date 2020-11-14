Два місяці за гратами – такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва водію таксі, який вранці 13 листопада 2020 року спричинив ДТП із двома загиблими на Великій кільцевій дорозі.

Прокуратура Києва розслідує справу 23-річного підозрюваного за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

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Таксиста, який збив людей на Окружній у Києві, заарештовано на два місяці / 2 фотографии

ДТП на Окружній у Києві

13 листопада о 08.00 водій таксі Uber зіткнувся з двома автомобілями Hyundai, вилетів на тротуар, де збив пішоходів.

Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна киянка померла дорогою до лікарні. Ще двох людей госпіталізували.

За фактом ДТП на Окружній дорозі в Києві у Святошинському районі прокуратура відкрила кримінальне провадження.